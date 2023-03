Matic-Cristante, scintille in mezzo al campo: la lite fa impazzire i social. Mou: “Giocatori tutti uguali, la squadra è unita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – E’ una Roma affamata, che non ci sta a perdere, e che punta alla perfezione. E così quando un pallone viene perso banalmente a centrocampo, può anche capitare che volino urla e parole grosse.

E’ quello che è successo ieri durante la partita vinta per due a zero contro la Real Sociedad. A metà del secondo tempo i giallorossi perdono palla per colpa di un posizionamento errato, scatenando la reazione piccata di Nemanja Matic.

Il bersaglio è il suo collega di reparto, Bryan Cristante, che resta dapprima sorpreso del richiamo veemente, e poi risponde per le rime. Ne nasce un diverbio che vede coinvolto anche l’altro componente della mediana, l’olandese Gini Wijnaldum, appena subentrato per l’infortunato Pellegrini.

Tutto si risolve nel giro di qualche secondo, ma la scena ovviamente non è passata inosservata. Josè Mourinho la commenta così a fine partita: “Nella Roma c’è solo un leader, i giocatori sono tutti uguali, ma mettono in campo esperienze di vita e di carriera e questo è fantastico, ne abbiamo bisogno. Qui non abbiamo questo tipo di problema, siamo democratici e con un solo leader. E’ bello che in campo ci sia questa empatia. La nostra squadra nel bene e nel male è sempre stata unita“.

E anche i tifosi romanisti hanno apprezzato la scena. Sui social piovono commenti che sottolineano come il battibecco dimostri quanto la squadra sia affamata e sempre sul pezzo. Ben vengano anche le scintille tra compagni di squadra, se questo poi porta a prestazioni come quella di ieri.

Giallorossi.net – F. Turacciolo