Buon compleanno Mou! Lo Special One compie 60 anni, cena a Roma con pochi intimi

NOTIZIE AS ROMA – Traguardo importante per Josè Mourinho. No, stavolta non si parla di risultati sportivi, ma dei 60 anni che oggi l’allenatore della Roma festeggerà insieme ai suoi cari.

Il tavolo è già riservato in un ristorante in città. Gli invitati sono pochissimi, a festeggiare il mister ci saranno moglie e i figli in arrivo dall’Inghilterra e le persone più vicine dello staff, quelli che lavorano da anni con lui.

L’allenatore è stato chiaro in questi giorni: a chi gli chiedeva ha detto che vuole una celebrazione di famiglia. Niente feste esagerate, nessuna sorpresa. E se possibile poca pubblicità per evitare di bocca in bocca la notizia faccia il giro di Roma.

Anche la squadra è pronta a festeggiarlo a Trigoria. In modo sobrio, perchè l’importante ora è pensare alla sfida di Napoli. Il regalo più grande che i ragazzi potranno fargli è un bel risultato al Maradona, oltre alla qualificazione alla prossima Champions, il grande obiettivo della squadra in campionato, o la vittoria di un trofeo.

Fonti: La Repubblica / Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport