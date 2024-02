Buona fortuna Tiago. E ora si attende l’annuncio del nuovo ds

NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto saluta la Roma nel modo migliore possibile, regalando ai tifosi un ultimo colpetto di mercato con l’arrivo di Tommaso Baldanzi, giovane di belle speranze su cui il club ha deciso di investire per il presente e il futuro tecnico della squadra.

Il general manager portoghese non è voluto nemmeno comparire nel comunicato che ne annunciava l’acquisto, né nelle dichiarazioni di rito, né nelle foto accanto al calciatore. Qualcuno ha ipotizzato che dietro a queste ultime operazioni, l’affare Angelino e il colpo Baldanzi, ci sia la mano del prossimo direttore sportivo, quello che sarà annunciato a brevissimo dai Friedkin.

Senza fare dietrologie, vanno fatti i complimenti a Tiago Pinto per quello che in molti ritengono sia stato il suo miglior mercato da quando è alla Roma: le cessioni a titolo temporaneo di Kumbulla e Belotti, e gli arrivi di Huijsen (in prestito secco), Angelino e Baldanzi sono operazioni convincenti, considerando le difficoltà enormi di operare nella sessione invernale a campionati in corso.

Senza voler tornare sulle scelte più o meno sbagliate operate in questi tre anni da Pinto, va apprezzato il lavoro complessivo svolto dal gm nell’affannosa ricerca di snellire una rosa ipertrofica che pesava come un macigno sulle finanze del club. I primi risultati del suo compito si stanno vedendo ora. A Tiago, ottimo professionista, facciamo un grande in bocca al lupo per la sua carriera futura, ancora all’inizio.

Ora tutte le attenzioni dei tifosi si spostano sull’annuncio, ormai imminente, del prossimo ds. Una scelta non banale, che indirizzerà la direzione sportiva del club dei prossimi anni. Mitchell e Maurice i due candidati forti secondo tutti i giornali, Massara l’outsider “nostrano”, ma i Friedkin hanno abituato ai colpi di scena. Non resta che attendere.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

