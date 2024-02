Smalling in attesa dopo il test di ieri. Sanches ok per Roma-Cagliari, Angelino titolare al debutto

NOTIZIE ROMA CALCIO – Chris Smalling incrocia le dita dopo il test svolto ieri a Trigoria, e che solo nelle ore successive rivelerà a che punto è il recupero del difensore inglese.

Stando a quanto racconta oggi il Corriere dello Sport, l’inglese è infatti sceso in campo con i compagni per effettuare un test programmato per valutare le condizioni del tendine che gli ha creato tutti questi grattacapi da inizio stagione.

Analisi sul dolore ad allenamento in corso, ma anche su come l’arto reagirà nelle ore successive, e se saranno scongiurati nuovi dolori o infiammazioni. Oggi l’inglese effettuerà nuovi controlli, poi insieme ai medici verranno decise le prossime strategie: continuare l’allenamento personalizzato oppure se lavorare parzialmente con la squadra, evitando sforzi e potenziali ricadute.

Ma quando rivedremo Smalling nell’elenco dei convocati di De Rossi? Per la Gazzetta dello Sport la previsione è fin troppo ottimistica: il difensore punterebbe infatti a essere in panchina per Roma-Inter del 10 febbraio. Più cauti gli altri quotidiani, che parlano invece di Roma-Feyenoord di fine mese come possibile data per rivedere Smalling a disposizione del mister.

Passando al presente, e cioè a Roma-Cagliari di lunedì sera, si prepara l’esordio di Angelino: il terzino partirà titolare al debutto in giallorosso vista l’assenza per infortunio di Spinazzola. Va verso la convocazione anche Renato Sanches, così come Baldanzi: il giovane talento toscano partirà dalla panchina.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo

