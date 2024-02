Lista Uefa, Baldanzi spera dopo la permanenza di Celik: le possibili scelte di De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il primo compito del nuovo ds sarà quello di presentare, dietro indicazioni del proprio allenatore, la lista Uefa aggiornata della Roma per la seconda parte dell’Europa League, quella a eliminazione diretta.

Scelte non facili o scontate per De Rossi dopo gli arrivi di Huijsen, Angelino e Baldanzi, e la necessità di provare a inserire in elenco Azmoun e Kristensen, rimasti fuori in precedenza. I cambi che ogni club può operare sono al massimo tre, dunque per l’allenatore è tempo di scontentare qualcuno.

Concluso il mercato, e rimasto a Trigoria il turco Celik, è possibile che a restare fuori dalla lista Uefa sia ancora Kristensen: a quel punto De Rossi potrebbe inserire Baldanzi, oltre a ad Azmoun (indispensabile, vista la partenza di Belotti) e Angelino al posto del Gallo e di Marash Kumbulla, finito al Sassuolo.

Fonte: Leggo

