Calciomercato Roma, Spinazzola potrebbe restare con De Rossi ancora in panchina

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora del tutto segnato il futuro in giallorosso di Leonardo Spinazzola, terzino a scadenza di contratto con la Roma il prossimo giugno.

Se fino a qualche settimana fa l’addio dell’ex Atalanta era scontato, adesso le cose potrebbero cambiare. L’avvento di Daniele De Rossi alla guida della squadra e il passaggio al 4-2-3-1 come modulo di base, unito al rapporto ottimo che ha l’allenatore con il giocatore, potrebbero spingere il club a rinnovare il contratto di Spinazzola.

A raccontarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Se l’esterno sinistro dovesse accettare di ridursi l’ingaggio, elemento fondamentale per far sì che il rinnovo sia possibile, e De Rossi dovesse essere confermato dai Friedkin come tecnico del futuro, allora per Spinazzola potrebbe esserci un’altra chance.

I prossimi mesi saranno decisivi in tal senso: Leo deve dimostrare di esserci con le gambe e con la testa, perchè la concorrenza di Angelino sarà forte e agguerrita. La palla passa a Spinazzola.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!