Roma ancora tra le regine del mercato

AS ROMA NEWS – E’ ancora una volta la Roma la regina del mercato, ovvero la squadra che per un po’ tutti gli addetti ai lavori ha preso il voto più alto per le scelte fatte tra acquisti e cessioni.

Non è una novità: da quando ci sono i Friedkin, è capitato spesso che, sulla carta, i giallorossi vengano segnalati come una delle società ad aver agito meglio in sede di trattative. E’ successo due anni fa quando la Roma scelse di puntare su Dybala nonostante la permanenza di Zaniolo, è successo in parte la scorsa estate, quando sul finale Friedkin piazzò il colpo Lukaku, facendo impazzire il popolo romanista e ottenendo consensi da giornali e tifosi.

Insomma, nonostante le difficoltà economiche e i limiti imposti dal FPF, la Roma riesce sempre a cavarsela. Almeno a bocce ferme. Perchè poi sul campo i risultati non parlano sempre a favore dei giallorossi, soprattutto in campionato. In questo mercato invernale però i tre rinforzi messi da disposizione di Tiago Pinto lasciano ben sperare: Huijsen (arrivato in prestito secco) sarà un valido ricambio da qui a giugno, Angelino si appresta a diventare il terzino sinistro titolare, e Baldanzi sarà forse qualcosa di più di un semplice vice Dybala.

A salutare Kumbulla, che non aveva mai giocato in stagione per via dell’infortunio, e Belotti, utilizzato con il contagocce da Mourinho e dal nuovo allenatore De Rossi, che lasciano Trigoria in prestito. Sono rimasti a Roma invece Spinazzola, Celik e Renato Sanches, gli altri giocatori in bilico e destinati a salutare a fine stagione.

Quotidiani, radio e siti web promuovono all’unanimità le scelte fatte da Tiago Pinto, al suo ultimo mercato prima dell’addio a Trigoria (ieri non era nemmeno presente nel comunicato di Baldanzi). La Roma ottiene, insieme a Juventus e Napoli, un sette pieno per quanto fatto. L’affare Angelino sembra essere un’ottima intuizione, ma è il colpo Baldanzi a illuminare il mercato di Pinto. Adesso sarà il campo a dare i giudizi definitivi, ma il gm saluta avendo fatto il massimo per dare al nuovo allenatore i giocatori adatti al suo credo calcistico.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Tuttosport / Corriere della Sera / La Repubblica / Sportmediaset

