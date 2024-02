“ON AIR!” – PRUZZO: “Prima non si poteva spendere, ora sì: è paradossale”, ROSSI: “Teoria del complotto risibile”, PIACENTINI: “Pinto ha chiuso da top manager”, CORSI: “Ma solo con i giovani non si vince”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Roma che spende ora che non c’è più Mourinho? Questa teoria del complotto fa abbastanza ridere. Belotti al netto guadagna quasi 3 milioni di stipendio, Kumbulla idem, già coi soldi che risparmi senza di loro in questi sei mesi al lordo non ti dico che ci paghi Baldanzi, ma poco ci manca… Sparare caz*ate giusto per il gusto di dire che ce l’hanno tutti con Mourinho, oppure con quelli che difendevano Mourinho, mi sembra troppo… Quindi a Roma-Cagliari qualcuno contesterà Baldanzi perchè è stato preso per andare contro Mourinho? Spero proprio di no…Secondo questa teoria la Roma ha deciso di sforare il settlement agreeement pur di andare contro a Mourinho…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I Friedkin che fanno mercato perchè non c’è più Mourinho? Mi sembra una ca*zata… Tiago Pinto ha chiuso da top manager, ha mantenuto una professionalità fino all’ultimo giorno di mercato, e siccome siamo stati abituati a degli zozzoni da queste parti… Pinto ha fatto acquisti sbagliati, come Vina, Shomurodov o Sanches, ma anche cose buone. E di sicuro non gli si può dire che non si è comportato con professionalità fino all’ultimo giorno…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Lunedì sera mi aspetto di vedere una crescita di Dybala, perchè a Salerno l’ho visto scarico, proprio assente dalla partita…non ha fatto una gara alla Dybala. A vederlo così mi piange il cuore. Secondo me è una questione mentale e non fisica, perchè subito dopo il gol è apparso trasformato…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Sul futuro non ci sono certezze, dipenderà da come finirà la stagione la Roma, se arriverà o meno in Champions. Anche su Lukaku, non è così scontato che andrà via se dovessimo arrivare quarti. E poi Spinazzola, che tanti buttano via, è un calciatore molto buono se sta bene e sarebbe la riserva ideale di Angelino. Se va via lui, poi un altro lo devi comprare… Il vero test di De Rossi sarà Roma-Inter, lì capiremo che squadra è e come si comporterà con le grandi, se giocherà alla pari o se farà le barricate…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Rinnovo a Spinazzola? No, vi prego, non ricadiamo in questo errore… Io con i soldi che risparmio da Spinazzola riscatto Angelino, e poi alle sue spalle l’anno prossimo ci metto un giocatore giovane, come può essere Oliveras della Primavera, che ti costa poco anche di ingaggio. Questa è la Roma sostenibile… ”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Baldanzi mi sembra un ragazzetto molto sveglio e intelligente, e soprattutto forte. I giornali dicono che vogliono fare una squadra giovane, dinamica e battagliera. Ora però è importante vedere come giocherà la squadra lunedì sera contro la Juve. A me sta storia dei giovani, che è bellissima, ricorda però squadre che giocano benissimo ma non vincono niente…Huijsen? Sinceramente non lo farei più giocare, a me piace come calciatore, ma non è nostro, perchè valorizzarglielo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mi viene da sorridere che la Roma fino a 15 giorni fa non poteva prendere nessuno, è stata costretta a prendere un primavera della Juve, e 15 giorni dopo è il club che spende di più…è paradossale, ma fa parte del mondo calcio…diciamo così, perchè per approfondire sarebbe troppo lunga… Ora la Roma ha l’occasione di fare 9 punti in tre partite e il lavoro di De Rossi potrebbe andare ancora meglio. Angelino è un ottimo acquisto, perchè hai finalmente un mancino dopo 5 terzini tutti destri, che è quasi un record. Leggo che il mercato della Roma ha ricevuto dei voti altissimi, e allora ha la possibilità di arrivare quarta…”

