Caccia a un rinforzo per l’attacco: Guedes c’è, ma Pinto non molla Kostic

AS ROMA CALCIOMERCATO NEWS – Il centrocampista resta al priorità, ma per Mourinho sarà di fondamentale importanza anche dare una sistemata al reparto avanzato della Roma, giudicato troppo povero di giocatori in grado di saltare l’uomo e di fornire assist agli attaccanti.

Per questo l’attenzione di Tiago Pinto è rivolta più sugli esterni che sulle seconde punte. Resta calda la pista che porta a Goncalo Guedes, 25 anni, ala del Valencia e del Portogallo, giocatore dotato di un ottimo dribbling e quindi di portare superiorità numerica, ma abile sia nella rifinitura che in zona gol.

Non è di certo una novità che la Roma lo stia seguendo con grande interesse, ma gli spagnoli chiedono 35 milioni per lasciarlo partire nonostante sia in scadenza di contratto nel 2023.

Occhio poi a Filip Kostic, 29 anni, esterno mancino di centrocampo. Il serbo è principalmente un assist man più che un goleador. Ma il profilo piace molto sia a Mourinho che a Tiago Pinto, e il giocatore resta nei radar della Roma oltre che della Juventus.

Per centrare un rinforzo in attacco non è detto che debba per forza partire Zaniolo, ma la Roma dovrebbe vendere i suoi giocatori in esubero per aumentare il proprio budget.

Kluivert può restare in Francia, Carles Perez è pronto a tornare in Spagna, El Shaarawy ha mercato in Italia (ad esempio il Monza), Felix partirà solo in caso di una cessione a titolo definitivo e potrebbe entrare in un affare con il Sassuolo per Frattesi.

Fonte: Il Tempo