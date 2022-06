Roma, tentazione Aouar. E Kökcü torna in lizza

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non solo Frattesi. Tiago Pinto tratta col Sassuolo ma resta attento alle occasioni che il mercato ha da offrire alla Roma, sapendo che le trattative devono ancora entrare nel vivo e che mancano due mesi e mezzo alla fine delle contrattazioni.

Per questo nella lista della spesa dei giallorossi restano segnati in rosso diversi profili. Due su tutti. Il primo e quello più caldo è il centrocampista franco-algerino Houssem Aouar, 23 anni, che il Lione sarebbe disposto a cedere per una ventina di milioni. Un’occasione di mercato che sembra stuzzicare il gm portoggese.

Aouar è un giocatore completo, tecnico, ottima visione di gioco, molto rapido, che può giocare anche da trequartista. Era considerato uno dei giocatori più promettenti della Francia, poi la sua crescita è stata un po’ frenata. Ma il giocatore resta uno dei talenti più interessanti della Ligue 1.

L’altro nome che sembra essere tornato nei radar di Trigoria è il turco Orkun Kökcü, 21 anni, centrocampista del Feyenoord caldeggiato da Totti e rappresentato in Italia dall’agenzia dell’ex capitano giallorosso. Centrocampista centrale di grande tecnica, il giocatore costa circa 25 milioni di euro.

