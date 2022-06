Nations League, Italia travolta 5 a 2 dalla Germania. In campo Mancini, Spinazzola e Cristante

AS ROMA NEWS – Pesantissima batosta per gli azzurri nel quarto match del girone della Nations League: l’Italia è infatti stata battuta per 5 a 2 dalla Germania.

Gli azzurri partono bene e vanno vicini al gol con Raspadori, ma poi il gol di Kimmich cambia completamente l’inerzia del match. I tedeschi trovano il gol del raddoppio prima dell’intervallo con Gundogan, a segna dal dischetto.

Nella ripresa gli azzurri naufragano: la Germania segna ancora con Muller, poi si scatena Werner, in rete per due volte. Nel finale reti della bandiera per l’Italia di Gnonto.e Bastoni. Finisce 5 a 2 per i padroni di casa.

In campo dal primo minuto i romanisti Mancini, Spinazzola e Cristante. Il terzino è uscito a metà della ripresa, il difensore centrale al 76′, mentre il centrocampista è rimasto sul terreno di gioco per tutto il match.