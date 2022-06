CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 14 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:05 – DAL PORTOGALLO: NEVES COSTA 100 MILIONI – Secondo il giornalista portoghese Pedro Sepulveda, intervenuto su ‘Sky Sports UK’, il costo di Ruben Neves (25) è compreso tra 80 e 100 milioni di euro. Una richiesta che allontanerebbe definitivamente la Roma.

Ore 11:15 – BISSOUMA A UN PASSO DAL TOTTENHAM – Yves Bissouma (25) esce dagli obiettivi della Roma per la prossima stagione. Il centrocampista maliano del Brighton, in scadenza di contratto nel 2023, è vicino al trasferimento al Tottenham per circa 30 milioni di euro. (The Times)

Ore 10:45 – MATIC HA FIRMATO, MANCA SOLO L’ANNUNCIO – Nemanja Matic (34) ha appena firmato il suo contratto con la Roma. Ora manca solo l’annuncio ufficiale del club. (Sky Sport)

Ore 10:10 – GUEDES SOLO SE PARTE ZANIOLO – Mou vorrebbe un attaccante esterno capace di saltare l’uomo e il preferito resta Goncalo Guedes (25). Il suo arrivo a Trigoria però non è possibile senza prima la cessione di Zaniolo (23). (Il Tempo)

Ore 9:45 – LA ROMA RIFLETTE SU MERTENS E PUNTA KALAJDZIC – Due profili completamente diversi, ma che sembrano piacere a Mourinho per rinforzare l’attacco. Si tratta di Dries Mertens (35) in uscita dal Napoli e Sasa Kalajdzic (24) colosso dello Stoccarda…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – EDERSON L’ALTERNATIVA A FRATTESI – La Roma tratta Frattesi (22) ma tiene d’occhio il brasiliano Ederson (22) della Salernitana come alternativa per il centrocampo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – CELIK SI AVVICINA, VILLAR VERSO IL LILLE – Zeki Celik (25) sempre più vicino alla Roma, in settimana si può chiudere. Al Lille di Fonseca potrebbe finire invece Gonzalo Villar (24)… LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ZANIOLO-ROMA, NON SI RISOLVE PRIMA DI SETTEMBRE – Anche se la prossima settimana dovesse esserci un incontro tra Pinto e il suo procuratore, la telenovela Zaniolo (23) sarà lunga e l’eventuale lieto fine con il rinnovo non verrà scritto prima di settembre. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

