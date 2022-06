Mertens, messaggio a Mou: “Voglio trovare un bel club”. Ma la Roma pensa a Kalajdzic

AS ROMA NEWS – Nonostante la permanenza di Shomurodov, destinato salvo sorprese a restare alla Roma anche l’anno prossimo, Mourinho vuole rinforzi per l’attacco del prossimo anno.

Oltre a Solbakken, che prenderà il posto in rosa di Carles Perez, la Roma sta cercando un attaccante centrale che possa garantire gol e fornire un valido aiuto a Tammy Abraham. Fosse per Mou, la scelta ricadrebbe su Mertens.

L’attaccante belga ieri ha di fatto formalizzato l’addio al Napoli, anche se la mano verso i partenopei resta aperta: “Il mio futuro? Voglio fare la scelta giusta. Voglio trovare un bel club. Sono calmo, ma penso molto alla mia scelta. Pensavo di restare al Napoli, strano che abbiano aspettato così tanto. Riguardo al prolungamento del contratto al Napoli, non ho ancora sentito nessuno. Spero nei prossimi giorni o settimane di farvi sapere”.

A Trigoria riflettono. Dopo aver sognato Dybala, che invece firmerà a breve per l’Inter, a Mou farebbe molto comodo avere Mertens come arma in più in attacco, sia per giocare al fianco di Abraham che come sua alternativa. Ma a Trigoria preferirebbero puntare su un profilo più giovane e meno impattante come stipendio sulle casse del club.

Uno come Sasa Kalajdzic, 24 anni, centravanti austriaco (ma di origini serbe) dello Stoccarda, che nella scorsa stagione ha segnato 6 gol in quindici partite giocate. Fisico imponente, forte nel gioco aereo grazie anche ai suoi 200 centimetri di altezza, Kalajdzic è un profilo che piace anche al tecnico. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2023, e la Roma lo sta seguendo da tempo.

