CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 13 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – ROMA, IN ARRIVO UN ALTRO ATTACCANTE – La Roma sta cercando sul mercato un altro centravanti, e oltre a Mertens il nome che resta sulla lista di Pinto è quello del gigante austriaco Sasa Kalajdzic (24), in scadenza 2023 con lo Stoccarda. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – FRATTESI, ANCHE TRIPI, MISSORI E FALASCA SUL TAVOLO – Prosegue la trattativa tra Roma e Sassuolo per Frattesi (22). Oltre a Felix e Volpato, sul tavolo anche i nomi di altri giovani giallorossi tra cui Missori, Falasca e Tripi. (Gazzetta dello Sport / Leggo)

Ore 9:00 – IL SOGNO SI CHIAMA GUNDOGAN – Il colpo a centrocampo potrebbe essere Ilkay Gundogan (31), giocatore tedesco in uscita dal Manchester City. Il mediano è stato a Roma due settimane fa…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – CELIK, SI CHIUDE ENTRO IL WEEKEND – Affare in chiusura col Lille per Zeki Celik (25). La Roma conta di chiudere per il terzino turco prima del weekend…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ZANIOLO, OLTRE 20 MILIONI DI DISTANZA COL MILAN – La Roma ha fissato in 80 milioni il prezzo per Zaniolo (23), ma potrebbe cedere davanti a offerte sui 60 milioni. Il Milan è fermo a 35, la distanza è enorme e questo porta a uno stallo. (Il Tempo)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!