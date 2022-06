Roma, serve la cessione di Veretout per l’assalto a Frattesi. L’alternativa è Ederson

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prima vendere, fare cassa, liberare un posto in rosa, e poi comprare. E’ successo con Matic, arrivato subito dopo l’addio di Mkhitaryan. Succederà molto probabilmente anche per Frattesi. O chi per lui.

La Roma, dopo essersi assicurata un centrocampista capace di impostare il gioco, ha bisogno di un mediano di movimento. E sembra averlo individuato in Davide Frattesi. La trattativa col Sassuolo procede senza fretta: c’è ancora differenza tra domanda (30-35 milioni) e offerta (18-20).

Prima però di tentare un vero assalto, Tiago Pinto deve sistemare almeno un’operazione in uscita e cioè concludere positivamente la cessione di Veretout. Il francese ha diverse richieste in patria, col Marsiglia pronto a farsi avanti. Ma per ora di offerte ufficiali sul tavolo della Roma non ne sono arrivate.

Fino a quando Veretout non troverà una sistemazione, la Roma non chiuderà per Frattesi. Sempre che si trovi un accordo col Sassuolo. Per questo motivo Pinto lavora su più tavoli e ha già preso informazioni con la Salernitana per il brasiliano Ederson, 22 anni, arrivato in Campania dal Corinthians grazie alla solita intuizione di Sabatini. Il mediano ha già attirato l’attenzione dell’Inter di Marotta.

Fonti: Corriere dello Sport / Il Tempo / Il Messaggero