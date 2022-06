Frattesi, rilancio Roma: 20 milioni più bonus. Accordo imminente

AS ROMA NEWS – La Roma fa sul serio per Davide Frattesi. Tiago Pinto nelle ultime ore ha rilanciato, mettendo sul piatto del Sassuolo un’offerta decisamente importante.

Venti milioni cash più bonus l’offerta che il gm portoghese ha offerto al club emiliano per avere subito il centrocampista della nazionale. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric).

Una proposta che il Sassuolo continua a ritenere troppo bassa, ma che comincia a far vacillare gli emiliani, che ora devono iniziare anche a fare una reale conta dei club interessati al cartellino di Frattesi.

Stando a quanto racconta Leggo (F. Balzani), l’accordo tra la Roma e il Sassuolo per il giovane centrocampista, che spinge per tornare nella Capitale, è imminente. Ma per ragioni di bilancio potrebbe essere formalizzato solo dopo il 30 giugno.

