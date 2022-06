Pinto fissa l’incontro con Vigorelli: si decide il futuro di Zaniolo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – C’è chi parla di passi in avanti, chi di possibile addio. Il futuro di Nicolò Zaniolo dentro la Roma non è ancora chiaro, me nei prossimi giorni questa nebbia potrebbe diradarsi.

L’agente del talento giallorosso, Claudio Vigorelli, incontrerà Tiago Pinto a Trigoria: l’ appuntamento in agenda è stato fissato per la prossima settimana.

Stando a quanto riferisce oggi Leggo (F. Balzani), Zaniolo è stato molto chiaro con la Roma e ha fatto sapere un po’ a tutti che o gli verranno garantiti i soldi che chiede, e cioè uno stipendio in linea con quelli di Abraham e Pellegrini, oppure andrà via.

I club giallorosso pensa che Zaniolo non meriti ancora quell’ingaggio, ma è disposto ad arrivare alle cifre percepite da Mancini, intorno ai 4 milioni di euro. L’incontro dei prossimi giorni servirà a capire se sarà possibile arrivare a un accordo.

Fonti: Leggo / Corriere della Sera / Corriere dello Sport