CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 15 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:20 – IL MONACO SI FA AVANTI PER KLUIVERT – Il Nizza gioca al ribasso per Kluivert (23). Tiago Pinto non ci sta e aspetta altre offerte, sapendo che il giocatore ha mercato. Il Monaco è pronto a farsi avanti, la Roma chiede 15 milioni per l’olandese. (Il Romanista)

Ore 10:30 – DALLA FRANCIA: LA ROMA HA OFFERTO 20 MILIONI PER AOUAR – Secondo sport.fr, al Lione è pervenuta un’offerta da 20 milioni per Houssem Aouar (23) da parte della Roma. La cifra messa sul piatto, però, non sembra aver soddisfatto il club transalpino. L’OL, infatti, si aspetta di guadagnare di più dalla cessione del classe ’98. (sport.fr)

Ore 10:10 – VILLAR, GETAFE PRONTO ALL’OFFERTA – Si smuove la situazione Villar (24). Il centrocampista spagnolo è ancora di proprietà della Roma, che da gennaio lo ha girato in prestito al Getafe. La società iberica è intenzionata a formulare un’offerta al club giallorosso per il classe 98′. (Corriere dello Sport)

Ore 10:00 – IL SASSUOLO CHIEDE BOVE PER FRATTESI – Il Sassuolo vorrebbe inserire il cartellino di Bove (20) nell’affare Frattesi, ma la Roma non sembra intenzionata a privarsi del giovane centrocampista ex Primavera. (Corriere dello Sport)

Ore 9:45 – TENTAZIONE AOUAR, E KOKCU TORNA IN LIZZA – Oltre a Frattesi, la Roma segue con grande attenzione il francese Aouar (23) del Lione, occasione che tenta parecchio Tiago Pinto. E torna in lizza anche il turco Kokcu (21)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:20 – TRIPI E DARBOE VERSO L’ADDIO – Filippo Tripi (20) ed Ebrima Darboe (21) sono destinati a lasciare Trigoiria. Per il capitano della Primavera, che dovrebbe partire con la squadra di Mourinho per il ritiro in Portogallo, potrebbe essere un addio temporaneo. Il centrocampista gambiano, invece, lascerà probabilmente la Roma a titolo definitivo. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – LA ROMA NON MOLLA KOSTIC – Mourinho chiede un rinforzo per l’attacco. Oltre a Goncalo Guedes (25), Tiago Pinto non molla Filip Kostic (29)…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – FRATTESI, PINTO RILANCIA A 20 MILIONI – Nuovo rilancio della Roma per Davide Frattesi (22): offerti 20 milioni cash più bonus per il centrocampista...LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – ZANIOLO, INCONTRO PINTO-VIGORELLI – La prossima settimana ci sarà un incontro tra Pinto e il procuratore di Zaniolo (23) che potrebbe fare chiarezza sul futuro del giocatore. Il 22 ha già fatto sapere a tutta la sua posizione…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!