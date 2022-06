“ON AIR!” – CARINA: “Serve la Champions, altrimenti i top player sono irraggiungibili”, FOCOLARI: “Per il salto di qualità devi prendere tre titolari, non le riserve”, ROSSI: “Matic? Con lui le palle alte sono tutte nostre”

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Aouar? Buon giocatore, si può inserire tranquillamente nel tessuto tattico di Mourinho. Quello è un ruolo particolare ma non conosco il livello del giocatore. Ho un elenco di calciatori che preferirei prima di lui che mette paura ma non costano 20 milioni. Il nostro prezzo era 40 milioni ma siamo scesi a 20. E’ un buon giocatore ma non mi svenerei perché secondo me a 20 milioni non lo prendi. E’ un calciatore che sicuramente hanno offerto alla Roma perché gira da parecchio tempo. Nel caso arrivasse Aouar sarebbero tre i centrocampisti compreso Frattesi che devi prendere perché parliamo di un ruolo diverso, il ruolo che ti manca: avresti Cristante, passo lento, Matic, passo molto lento, Aouar e Frattesi, l’unico che corre. Questo sarebbe il centrocampo della Roma e secondo me non stiamo parlando di un centrocampo forte perché mancherebbe il grande giocatore…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Celik e Frattesi sono chiusi secondo me, sono trattative soltanto in attesa di essere ufficializzate. Aouar è stato proposto alla Roma ed è un profilo che non dispiace ma non c’è una ancora una vera trattativa. Comunque è un giocatore interessante che però secondo me non sposta. In un’ipotetica prima fasciapenso ci sia Neves e non Aouar. Io auspicherei di meglio sinceramente, non è il colpo che mi aspetto per il centrocampo…”

David Rossi (Roma Radio): “Matic con la sua stazza ha fatto ombra su tutto il Fulvio Bernardini. La sua capoccia va oltre lo stipite delle porte. Ma quando c’è il rinvio del portiere e tu hai Matic, Cristante, Abraham, ma la palla chi la prende? Sugli angoli hai Matic, Smalling, Mancini, Cristante, Abraham…è difficile che la prendano gli altro, no?… Secondo me l’orientamento di Mou è tornare al 4-2-3-1, ma bisogna vedere se sul mercato riesci a trovare i giocatori adatti per quel tipo di sistema di gioco là…”

Alessandro Paglia (Roma Radio): “La Roma perde in questo momento due centrocampisti offensivi: Mkhitaryan e Oliveira. E ne prendi uno, che è Matic. Il saldo per il momento è negativo. Ma secondo voi Zalewski può giocare al fianco di Lorenzo Pellegrini nei due dietro la punta? Il fatto che si parli poco dell’acquisto di un terzino sinistro, fa pensare che secondo me si giocherà ancora a tre dietro. E col rientro di Spinazzola, Zalewski può anche giocare accanto a Pellegrini dietro Abraham. E secondo me lì rende anche meglio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se Matic è il rinforzone, allora non ci siamo. Dovrebbe essere Matic, un altro centrocampista forte e una mezzala. Con il povero Cristante che rimane, e anche Oliveira che come quinto lo lascio, perchè ti può sempre servire, sarebbe tanta roba. Bove? Magari esplode e gioca anche al posto di quelli che ho nominato, però intanto compriamo i giocatori. Ci vogliono ancora almeno due acquisti a centrocampo. Se rimanesse così come è adesso, sarebbe il centrocampo dell’altro anno. Ma non penso proprio che finisca così. Frattesi? Secondo me non dobbiamo fare l’errore di considerare già fenomeni i giovani come lui, Zalewski o Bove. Meglio farsi comprare i campioni, poi se questi ragazzi esplodono tanto meglio…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “La mezzala è stata individuata, ed è Frattesi. Ma è sul regista che stanno cercando di andare adesso. Ti serve Ruben Neves, o Douglas Luiz. Oppure un nome a sorpresa. Così sarebbe una mediana eccezionale, almeno per il campionato italiano…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Difesa? Io darei via Ibanez tra tutti, secondo me è il più debole dei quattro difensori. Kumbulla si deve ancora fare, Ibanez fa cose più spettacolari, ma è più discontinuo. Kumbulla invece sembra dare più certezze. Io lo terrei Ibanez, ma se riuscissi a venderlo, con quei soldi puoi migliorare la difesa. Lukaku in prestito a dieci milioni? Non lo farei mai, per me è un’operazione folle. Se si va da Pinto a proporre un’operazione del genere, quello ti risponde “tu sei matto“. E con Lukaku non è detto che vinci lo scudetto. Finanziariamente è una follia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che su Frattesi l’affare si stia strutturando. Non voglio dire concretizzando, perché come ha detto il procuratore è ancora presto. Ma tutti stanno facendo capire dalla parte di Frattesi, dalla mamma alla sorella, che lui vuole tornare alla Roma. Diciamo che c’è un moderato ottimismo. Aouar? Mi sembra un piano B, ma è quella di Frattesi la priorità per la Roma. Zaniolo? Da quello che ci è stato modo di capire, l’incontro si fa. E andranno chiarite delle cose. Qualcosa si muove, la direzione non si capisce, ma si devono assolutamente vedere…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Matic è una garanzia. Costruire un gruppo in due anni come sta facendo Mourinho, passando anche attraverso un percorso non facile, è un bel progetto. Lui all’inizio ha avuto rapporti non facili con una parte dello spogliatoio. Quello che non riesco a capire è la situazione di Veretout: secondo me è forte, e piace come caratteristiche a Mou. Probabilmente a livello caratteriale non ha funzionato… Per me Matic sarà il sostituto di Cristante, mi sembrano troppo simili, sono due giocatori che si muovono poco e non te li puoi permettere insieme. In attacco poi devi completare il reparto, devi prendere un calciatore decisivo…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Se manca lì in mezzo il colpo da salto di qualità? Non lo so. La Roma mi sembra un cantiere aperto. Io penso che Matic giocherà spesso e sarà alternativo a Cristante…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Mourinho è un attrattiva importante. Ma per prendere Matic non serve l’attrattiva di Mourinho, perchè la Roma è una società importante e lui non fa la differenza. Io dall’attrattiva di Mourinho mi aspetto un altro Abraham, un colpo da 40 milioni che rinunci all’Arsenal di turno per andare alla Roma… Con Matic al posto di Oliveira stai un pochino meglio, così come Frattesi per Veretout. Però io dai Friedkin mi aspetto di più. Serve un giocatore da 40 milioni, mi aspetto il boom, che non può essere Matic o Celik… Se vuoi fare il salto di qualità vero, devi prendere due o tre titolari, non tre riserve.. Zaniolo? Se ci credi, ci devi puntare. Altrimenti lo vendi. Prendere un altra seconda punta insieme a Zaniolo secondo me è sprecare i soldi…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “A Roma c’è Mourinho, c’è una proprietà seria e solida, e le immagini della Roma contro il Bodo, ma anche contro Leicester e Feyenoord, sono una cartolina importante per stuzzicare i giocatori a venire a giocare qui… Se la Roma compra Matic, Frattesi e Douglas Luiz si migliora? Non lo so…Vorrei l’aiuto da casa. Non penso che ci sia ancora il salto di qualità, non è che compri Pogba…”

Stefano Carina (Radio Radio): “I calciatori vogliono giocare la Champions, è questo che fa la differenza. Se parli con i giocatori, ti dicono che il calcio che conta è quello, il resto conta poco o nulla. Ecco perchè la Roma deve centrare la Champions per avvicinarsi a giocatori che ora non sembrano raggiungibili… Mercato? Si vuole rinforzare la rosa, si vogliono dare all’allenatore delle riserve che possono essere dei titolari. L’obiettivo è portare i 14 titolari dell’anno scorso a 18. E poi cambiare completamente il centrocampo, che secondo Mourinho è il reparto che ha sofferto di più. Io mi auguro che Matic non sia il sostituto di Mkhitaryan, ma di Oliveira. Perchè così significa che devi prendere sia la mezz’ala titolare che il regista. Così fai il salto. Se invece con Matic riporti Oliveira in prestito, sei rimasto grosso modo allo stesso punto. Dal regista si capirà che tipo di campionato farà la Roma…”

