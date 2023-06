Caccia al centrocampista per Mou

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Un altro mediano per Mourinho. Lo Special One non si accontenta di Houssem Aouar, che entrerà nelle rotazioni del centrocampo ma che non sembra avere il profilo dell’insostituibile che cerca il portoghese per la squadra del prossimo anno.

La Roma sta scandagliando il mercato alla ricerca di un mediano di corsa, il giocatore box to box che porti anche qualche gol in più alla squadra. Il nome segnato in rosso da Pinto è Davide Frattesi: il gm ne ha parlato ancora con Carnevali, confermando l’offerta dell’anno scorso da 30 milioni di euro.

Quella è la valutazione che fa ancora Pinto del calciatore (il Sassuolo ne chiede invece 35-40), e da quella non ha intenzione di spostarsi. Il portoghese ha poi fatto presente a Carnevali che non ha voglia di partecipare ad aste con Inter, Juventus e Milan, gli altri club che stanno spingendo per avere il giocatore.

Partita apertissima, e per questo Pinto si sta guardando intorno alla ricerca di alternative in giro per l’Italia e per l’Europa. In Serie A piace parecchio Nicolas Dominguez del Bologna, 24 anni, argentino che unisce qualità a quantità.

L’altro nome sul taccuino del gm giallorosso è Seko Fofana, 28 anni, mediano franco ivoriano ex Udinese e ora al Lens: per lui due grandi stagioni in Francia, dove ha collezionato 15 gol e diversi assist, facendo schizzare la sua valutazione intorno ai 30 milioni.

Soluzione più a buon mercato quella rappresentata da Weston McKennie: attraverso la mediazione del manager Frank Trimboli, il gm giallorosso Tiago Pinto ha contattato il centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense. Negli ultimi mesi ha giocato in prestito al Leeds dove è stato utilizzato con continuità collezionando 19 presenze in Premier e un gol, ma non è riuscito a evitare la retrocessione del club inglese.

Non è stato riscattato: l’accordo di gennaio prevedeva l’acquisto del cartellino a 34,5 milioni, tornando così alla Juventus. La Roma lo vorrebbe in prestito, una soluzione che non piace ai bianconeri, considerando che i giallorossi saranno diretti concorrenti per un posto in Champions.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Tempo