Calciomercato Roma, Pinto apre alla cessione di Belotti: diversi club italiani ed esteri sull’attaccante

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Nonostante il rinnovo automatico fino al 2025, Andrea Belotti potrebbe lasciare la Roma già in questa sessione di calciomercato.

La società giallorossa non sarebbe contraria a una partenza del Gallo, soprattutto in caso di arrivo di Gianluca Scamacca, corteggiato da Pinto per l’attacco del prossimo anno.

In Italia Fiorentina, Atalanta e Bologna avrebbero già contattato l’entourage del calciatore e anche il Brighton di Roberto De Zerbi è alla ricerca di un nuovo attaccante.

In Spagna, invece, il classe ’93 interessa a Siviglia e Valencia. L’infortunio di Tammy Abraham però potrebbe rimandare l’addio di Belotti a gennaio.

