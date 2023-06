Calciomercato Roma, trattativa in stato avanzato per il terzino danese Kristensen

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Novità di mercato dell’ultima ora che riguarda la Roma: i giallorossi sono infatti in trattativa avanzata per Rasmus Kristensen, terzino destro del Leeds.

A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport. Il calciatore ha già dato l’ok per il trasferimento e nei prossimi giorni si andrà a trovare l’intesa per il prestito.

Il terzino era stato già cercato dalla Roma in passato, ma all’epoca il Salisburgo chiese ben 15 milioni di euro e i giallorossi virarono su Celik. Ora invece l’affare sembra caldissimo.

Con l’arrivo di Kristensen si aprono le porte per la cessione di Rick Karsdorp: il terzino olandese, riferisce Filippo Biafora de Il Tempo, è in uscita da Trigoria.

Fonte: Gianlucadimarzio.com