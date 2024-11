Caccia al nuovo allenatore: i Friedkin chiamano Paulo Sousa, spunta Lampard, Mancini resiste

AS ROMA NEWS – All’indomani della sconfitta di Verona tutti i tifosi si aspettano un nuovo cambio sulla panchina della Roma, con Juric che appare destinato a salutare. Sui quotidiani impazza il toto nome del possibile erede del croato, con i Friedkin che sembrano sempre tentati dal nome esotico.

I texani attualmente si trovano a Parigi, e non è da escludere che nelle prossime ore possano spostarsi a Roma per compiere l’ennesimo ribaltone. Nei giorni scorsi, riferisce la Gazzetta dello Sport, i presidenti hanno parlato anche con l’entourage di Paulo Sousa, che attualmente allena lo Shabab Al-Ahli e che di fronte ad un’offerta a lungo termine potrebbe anche decidere di accettare. L’ostacolo è che per liberare il portoghese serve pagare la clausola rescissoria e ai presidenti americani non è un’idea che piace.

Ieri sera però ha iniziato a circolare anche il nome di Frank Lampard, profilo suggerito ai Friedkin da alcuni personaggi vicini all’Everton, squadra appena acquistata dagli americani. Resta in corsa anche Terzic, con cui la Roma aveva parlato prima di virare su Juric.

La pista italiana sembra perdere consistenza: le candidature di Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, pronti a tornare in pista, non hanno trovato sponde in queste ore. Resiste invece l’ipotesi Roberto Mancini, profilo che sembra stuzzicare i texani, così come quello di Claudio Ranieri, traghettatore benvoluto dai romanisti che placherebbe i malumori della piazza.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Leggo

