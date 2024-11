ULTIMA ORA – Allenamento confermato alle 11, Juric continua a guidare la squadra

AS ROMA NEWS – Ivan Juric dirigerà l’allenamento di questa mattina a Trigoria, previsto per le 11 e confermato dal club giallorosso. Lo riferisce in questi minuti l’emittente radiofonica Rete Sport.

Nessuno scossone all’orizzonte quindi, almeno nelle prossime ore. Dopo il pesante passo falso di ieri al Bentegodi la posizione del tecnico croato sembrava drammaticamente pericolante, e ormai prossimo all’esonero.

I Friedkin però non hanno ancora preso una decisione definitiva in tal senso: i texani nei giorni scorsi hanno effettuato una serie di sondaggi con tecnici italiani e stranieri, ma per il momento si va avanti con Juric. Ma il ribaltone non è affatto escluso, con Juric che resta in bilico.

Fonte: Rete Sport

