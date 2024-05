Caccia al terzino: De Rossi chiama Di Lorenzo, Bellanova l’alternativa. Gendray e Diakihité i piani C e D

NOTIZIE ROMA CALCIOMERCATO – La rottura tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo è diventata ufficiale e nemmeno l’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina degli azzurri sembra in grado di ricomporre la frattura.

La Roma, in netta difficoltà sulla fascia destra, si è fatta subito avanti con il terzino. De Rossi, appena venuto a conoscenza che il giocatore era sul mercato, lo ha chiamato con discrezione per capire se ci fosse apertura a un possibile trasferimento nella Capitale. L’esterno non si è detto contrario, il vero problema però è l’offerta economica da presentare a De Laurentiis che vorrebbe incassare almeno 20 milioni dalla sua cessione.

Ghisolfi sta cercando un’alternativa che il tecnico ha indicato in Raul Bellanova, esterno destro del Torino classe 2000. Anche in questo caso l’investimento sarebbe importante per le casse giallorosse: il terzino è quotato circa 20 milioni, ma con la convocazione di Spalletti e l’Europeo, il suo cartellino potrebbe impennarsi. Per questo motivo a Trigoria si monitora con interesse anche il profilo di Diakhité del Lilla e di Gendray del Lecce: si tratterebbe dei cosiddetti piani “C e D” di cui parlava ieri l’allenatore giallorosso.

Fonti: Il Messaggero / Leggo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!