Roma, Chiesa e David più lontani senza Champions. Per l’attacco obiettivi Pavlidis e Kalimuendo

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma deve fare i conti con la mancanza della Champions per il settimo anno consecutivo. Una brutta botta per i Friedkin, che da quando sono alla guida del club non sono mai riusciti a centrare l’obiettivo.

Un danno economico e di immagine per i texani, che difficilmente potranno permettersi un altro colpo alla Lukaku durante la prossima estate. Proprio il belga è destinato a salutare: il suo futuro sembra essere ancora in Serie A, a pochi chilometri da Roma. Antonio Conte, futuro allenatore del Napoli, lo ha chiesto a De Laurentiis come primo colpo del mercato azzurro: Big Rom può finire nell’affare Osimhen-Chelsea.

Saluterà anche Azmoun, che tornerà al Bayer e non sarà riscattato. In bilico Abraham, con cui la Roma farebbe cassa ma che difficilmente avrà offerte dopo una stagione passata in infermeria per riprendersi dal grave infortunio al ginocchio capitatogli nell’ultima partita della scorsa stagione. Incerto anche il futuro di Dybala: ieri De Rossi ha preferito non sbilanciarsi troppo sul destino della Joya.

In entrata, senza la Champions, si allontanano i sogni di mercato: molto difficile arrivare a dama con Federico Chiesa della Juventus e Jonathan David del Lille. Si riaffaccia invece il nome di Vangelis Pavlidis, 25 anni, centravanti greco dell’AZ Alkmaar che ha segnato 80 gol in tre stagioni nel campionato olandese e che piace al Bologna. Costo accessibile vista la scadenza 2025: 18 milioni.

Non è l’unico nome nella lista di Ghisolfi per il reparto avanzato: il ds segue con interesse Arnaud Kalimuendo, 22 anni, attaccante franco-congolese scoperto da Francesco Totti. Cresciuto nelle giovanili del PSG, si è poi trasferito al Rennes dove nell’ultima stagione ha totalizzato 15 gol e 5 assist.

Non solo attaccanti: a centrocampo consigliati Gabriel Sara del Norwich e Cristian Medina del Boca Juniors, mentre per le fasce piacciono Gendrey del Lecce e Diakitè del Lille.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!