De Rossi cambia: per il ritiro si torna in montagna. Predazzo o Bormio le possibili sedi

NOTIZIE AS ROMA – La Roma affronterà nei prossimi giorni l’ultimo impegno (amichevole) stagionale, con la squadra che partirà alla volta dell‘Australia dove venerdì (alle 12 italiane) affronterà il Milan.

Poi la squadra farà ritorno nella Capitale per il rompete le righe. I giocatori avranno circa un mese e mezzo a disposizione per le ferie, poi il gruppo (in attesa dei nazionali) si ritroverà intorno al 10 luglio a Trigoria per preparare la nuova stagione.

Novità in vista per la sede del ritiro: Daniele De Rossi ha intenzione di cambiare, e tornare a far allenare la squadra in montagna. Le tournée esotiche saranno, nel caso, giocate in un secondo momento. La preparazione si svolgerà in Italia, o al massimo in Austria: Predazzo, Bormio e Bad Waltersdorf le possibili sedi.

De Rossi vuole mettere benzina nel motore dei suoi calciatori con un ritiro “vecchie maniere” e per questo ha scelto l’alta montagna come luogo ideale per lavorare sodo sulle gambe dei suoi ragazzi. Trovando l’ok della società, che ha intenzione di assecondare le richieste del tecnico. Eventuali tournée, utili per un discorso economico, saranno giocate più in là, a ridosso dell’inizio della stagione.

