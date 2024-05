La Roma vola in Australia, Dybala tra i convocati: domani conferenza di De Rossi, il 31 la sfida al Milan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prima del rompete le righe la Roma sarà impegnata in una mini tournée in Australia, dove venerdì 31 maggio (ore 12 italiane) all’Optus Stadium giocherà l’amichevole di lusso contro il Milan.

Tante le assenze tra i giallorossi: non partiranno i calciatori impegnati con le nazionali, quindi i quattro azzurri (Pellegrini, Cristante, Mancini ed El Shaarawy), Lukaku (Belgio), Celik (Turchia) e Paredes (Argentina), Zalewski (Polonia) e Rui Patricio (Portogallo). Non saranno aggregati nemmeno i Primavera, impegnati nelle semifinali scudetto (stasera il derby contro la Lazio). Ci sarà invece Paulo Dybala.

Il programma di questi tre giorni australiani è molto intenso: oggi la squadra partirà alla volta dell’Australia, domani mattina mister De Rossi e un calciatore parleranno in conferenza stampa, giovedì allenamento aperto ai media e sfida col Milan di venerdì alle 12. Quindi la squadra farà ritorno nella Capitale per l’arrivederci a metà luglio per l’inizio della nuova stagione.

La Roma intanto ha reso noti i calciatori convocati per l’Australia: Boer, Kehayov, Svilar, Karsdorp, Huijsen, Ndicka, Smalling, Llorente, Angeliño, Feola, Mirra, Litti, Aouar, Baldanzi, Bove, Tumminelli, Abraham, Azmoun, Dybala, Nardozi, Almaviva, Della Rocca.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista

