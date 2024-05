Derby Primavera, la Roma stasera affronta la Lazio: chi vince vola alla finale scudetto

AS ROMA NEWS – Derby Primavera molto atteso quello che si giocherà questa sera (ore 20:30, diretta tv su Sportitalia) al Viola Park: di fronte la Roma di Federico Guidi e la Lazio allenata da Stefano Sanderra.

In scena la semifinale scudetto, che i giallorossi si sono guadagnati arrivando secondi alla fine della regular season. I biancocelesti invece hanno dovuto eliminare il Milan nei quarti di finale per potersi giocare il derby.

La sfida, ovviamente, è sentitissima tra due squadre rivali. In campionato la Roma è arrivata davanti, ma la Lazio ha prevalso negli scontri diretti: vittoria dei ragazzi di Sanderra per 1 a 0 all’andata, pareggiando il ritorno al Tre Fontane (0-0). Per i giallorossi dunque è arrivato il momento di vincere.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Romanista / Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!