“ON AIR!” – CARINA: “De Rossi ha chiesto sette titolari, serve il coraggio di cambiare”, LO MONACO: “Questo è l’anno zero di un nuovo progetto”, AGRESTI: “Poche squadre in Italia possono permettersi Cristante e Paredes”,

David Rossi (Rete Sport): “Dybala è la cartina tornasole del progetto tecnico della Roma che sta nascendo. Dybala, Smalling, Spinazzola ti costano un sacco di soldi ma non ti danno una presenza quantitativa apprezzabile. Tu dovresti prendere un titolare di qualità e uno di quantità. Se ad esempio hai Ndicka e Llorente che vicino a Mancini ti giocano la maggior parte delle partite, puoi permettere a Smalling di giocare 20 partite. Vale per Smalling, ma vale anche per Dybala. L’alternativa sarebbe vendere Dybala, ma poi un altro al suo posto lo devi prendere…Baldanzi oggi non è in grado di fare il vice Dybala, per me è da mandare in prestito come è successo a Pellegrini o Florenzi. Devi trovargli una squadra che lo fa giocare titolare…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma non può permettersi di tenere Smalling, Spinazzola e Dybala, non può avere una di quelle situazioni per reparto… Per Dybala un sacrifico lo faccio come ciliegina su una torta che però ci deve stare. Se ci aggiungiamo anche Smalling e Spinazzola cominciano a essere troppi… Io certi giocatori non li vorrei più vedere con la maglia della Roma. Credo che tirando una linea è più quello che ti è mancato di quello che ti hanno dato in questi anni…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Anche Mourinho probabilmente sarebbe arrivato sesto a sette o otto punti dalla quarta e avrebbe chiuso intorno ai 60 punti, ma comunque non sarebbe stato confermato. Con lui era un discorso già tramontato da Budapest, da lì si era già rotto qualcosa nel rapporto tra Mourinho e i giocatori, tra Mourinho e la società e tra Mourinho e Pinto…che se ne dicevano di tutti i colori off records davanti ai giornalisti già in Algarve… Bisogna farsene una ragione, questa è la cronaca…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “De Rossi sta facendo tutto nella Roma, anche l’addetto stampa… I Friedkin? Ai tempi di Pallotta sono sparite tutte le foto dei Sensi, ora invece quelle di Mourinho…sono rancorosi, sono incazzati neri. E poi il modo in cui lo hanno mandato via…l’hai fatta proprio da texano sta cosa. Negli Stati Uniti i texani sono considerati un po’ cafoni. Hanno fatto una cosa veramente da cafoni, senza una riga, senza niente, buttato fuori con questo che camminava da solo sulla via di Trigoria. Anche se non ti piace, un minimo di signorilità, un po’ di classe…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Va capito come vorrà impostare la squadra De Rossi, c’è il rischio che ci sarà qualche carenza al primo settembre. Mi sembra difficile partire con lui che ci dirà “questa è esattamente la squadra che volevo“…speriamo che sia così, ma di sicuro non sarà facilissimo. Siamo all’anno zero del nuovo progetto con un allenatore su cui è giusto investire del tempo. Con Mourinho avevo sempre la sensazione che se fosse andato via lui sarebbe crollata la Roma. Dato che De Rossi non andrà via nei prossimi tre anni, a meno che non faccia disastri tecnici, e non credo, oggi ho qualche certezza in più di costruire qualcosa. Con Mourinho non si stava costruendo un progetto nel tempo, dovevi vincere subito e poi vedere quello che succedeva il giorno dopo. Ora ci vogliono misura, equilibrio e dirigenti competenti, e spero che la Roma ce li abbia…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma dovrà per fare forza un mercato fatto di idee. La scelta di prendere i 30enni sarà limitata a un giocatore: prendo il De Paul della situazione come simbolo…ma ci verrebbe a giocare qua senza la Champions? Io penso che si punteranno giocatori tra i 20 e i 28 anni, e poi si fa l’eccezione per un giocatore essenziale, che per me è il centrocampista box to box… Ghisolfi? Mi dicono sia un dirigente che azzera i contatti con i media…quindi per la Roma è perfetto, visto che i contatti della Roma con i media sono zero. Poi qualcuno è contento di questa cosa, io no…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La Roma deve comunicare, altrimenti si fa lo stesso errore con Mourinho…il club deve comunicare, non solo con l’allenatore. C’è tanto da fare, e io mi auguro che tra i piani A, B, C, D arrivino tanti piani A. La Roma deve prendere due terzini, una mezzala, le ali, e il centravanti. Questi sono i giocatori che vuole De Rossi, e se lo dico significa che lo so per certo. Ragazzi, sono sette giocatori… Se continuiamo a dire che il problema è Aouar o Karsdorp, sbagliamo: il problema è anche qualche senatore, altrimenti non arrivavi sempre sesto in questi anni. Devi essere coraggioso a cambiare…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se prendi sette titolari ci rifai la squadra… De Rossi è un ragazzo molto intelligente che al momento della necessità ha motivato la squadra facendole credere che erano più forti di quello che erano, ma ora però stop…Lui ha fatto una lista: ragazzi, lui vuole sette titolari in campo… Ma se io cedo Pellegrini e prendo Ederson dall’Atalanta la gente che ti dice? Ti fa l’applauso? Se prendi Koopmeiners per Paredes secondo voi si migliora o si peggiora?”

Furio Focolari (Radio Radio): “De Rossi merita un certo tipo di fiducia. E io mi fido quando lui dice piano A, B o C…sono sempre piani importanti, non è che il piano A sia più importante di quello B, è solo un piano diverso per arrivare a determinate situazioni. Diamo fiducia a De Rossi, secondo me sarà ben riposta. De Rossi ha sempre detto che la Roma era una squadra forte e non poteva dire diversamente, ma sa benissimo che ci sono delle falle. E ora con il ds cercheranno di rimediare. Speriamo che la società tenga in considerazione la lista della spesa che farà l’allenatore. Sappiamo le carenze: ti serve un giocatore vero in mediana, ti servono i due terzini, e poi devi prendere un grande centravanti perchè la Roma non può ripartire da Abraham. De Rossi vuole sette titolari? Ma ragazzi, quando mai lo ha detto…non mettiamogli in bocca cose che non ha mai detto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Io penso che la Roma abbia giocatori molto buoni, e se sostituisci quelli poi di titolari ne devi prendere otto o nove. Quindi da quelli devi ripartire: se la Roma pensa di cedere Pellegrini, Cristante, Mancini sbaglia…tu devi rinforzare la squadra nei giocatori peggiori, e non cambiando i migliori. Se prendi Ederson al posto di Pellegrini non ci guadagni o ci rimetti in maniera determinante. Se hai dei soldi da spendere, li devi usare per colmare le lacune che hai e non investirli per ruoli che sono già coperti da giocatori di primo piano, aggiungeresti fatica a fatica… In Italia poche squadre hanno Paredes e Cristante a centrocampo. Se tu dai Cristante alla Juve, le gioca tutte le partite…”

