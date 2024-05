Calciomercato Roma, primi sondaggi col Milan per Daniel Maldini

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi e il nuovo ds Florent Ghisolfi sono già al lavoro per la prossima stagione e uno dei nuovi nomi in chiave mercato è Daniel Maldini, trequartista di proprietà del Milan e da gennaio in prestito secco al Monza.

Secondo quanto svelato dal portale Milannews.it, i brianzoli vorrebbero trattenere l’attaccante 22enne, ma dovranno trattare nuovamente con il Diavolo, dato che nell’accordo precedente non è stato inserito alcun diritto di riscatto.

Il Monza però non è l’unico club di Serie A che vorrebbe avere il figlio d’arte del noto difensore Paolo Maldini: anche la Roma infatti è interessata al 22enne e ha già effettuato i primi sondaggi con il Milan. Daniel Maldini quest’anno ha collezionato 18 presenze con la maglia del Monza, realizzando 4 gol e 1 assist.

Fonte: Milannews.it