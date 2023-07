Caccia all’esterno offensivo: rispunta Zyiech, Adama Traorè l’occasione

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L’attacco è senza dubbio il reparto che ha funzionato meno lo scorso anno, per questo Josè Mourinho e Tiago Pinto sono concordi nel dover mettere mano su quel reparto con particolare attenzione.

Se per il ruolo di centravanti si cerca un profilo esperto (Morata, Icardi) che possa anche accendere la fantasia del tifoso, va tenuto conto anche dell’esterno offensivo, un ruolo che Mou vorrebbe coprire con un giocatore veloce, capace di saltare l’uomo e che possa creare superiorità numerica.

L’occasione è rappresentata da Adama Traorè, 27 anni, attaccante esterno del Wolverhampton che si è liberato a parametro zero: è un giocatore che segna poco, ma che può regalare imprevedibilità al reparto avanzato con la sua velocità impressionante e i suoi dribbling ubriacanti.

L’altro profilo che la Roma ha seguito anche in tempi non sospetti è Wilfried Zaha, 30 anni, ivoriano, anche lui in scadenza di contratto con il Crystal Palace: sul giocatore c’è anche la Lazio, oltre che diverse squadre turche. Deciderà il ragazzo.

Oggi però è tornata in auge la candidatura di Hakim Ziyech, esterno mancino di 30 anni in uscita dal Chelsea. Il giocatore sembrava destinato al Al-Nassr ma il suo trasferimento è sfumato per via delle visite mediche non superate. Secondo il Corriere dello Sport, la Roma potrebbe tornare sul giocatore.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero