Pinto, missione compiuta. Ora via alla fase due del mercato: Frattesi, Sanches, Scamacca o Icardi

AS ROMA NEWS – Missione compiuta. Tiago Pinto soddisfa gli accordi presi con la Uefa operando cessioni e portando a casa plusvalenze per circa 30 milioni di euro entro il fatidico 30 giugno.

Adesso il gm lavorerà alle altre operazioni in uscita con più calma (Darboe verso il Lask, Reynolds resterà in Belgio) e prenderà in considerazione cessioni “eccellenti” (Ibanez, Spinazzola, Zalewski) solo davanti a offerte serie e vantaggiose.

Da questo momento si apre una fase nuova per il mercato della Roma, fatto principalmente di acquisti: le priorità assolute in casa giallorossa sono il centrocampista e l’attaccante, per i quali Pinto potrebbe investire anche cifre importanti.

Il giocatore per il quale si sta trattando ormai da tempo è Davide Frattesi, mai sparito dai radar del gm: la Roma è ancora pienamente in corsa. La rivale più temibile è al momento l’Inter, che però non è ancora riuscita a “liberarsi” di Brozovic. Per questo tutto è ancora possibile.

L’alternativa è Renato Sanches del PSG: il portoghese, 25 anni, è in uscita dai parigini. Il giocatore piace molto per caratteristiche, ma le sue condizioni fisiche sono un punto interrogativo. In Inghilterra, invece, sono certi che José abbia contattato Fred del Manchester United. Sempre a centrocampo, interessa il profilo di Felix Nmecha del Wolfsburg valutato 25 milioni.

In attacco invece proseguono i contatti per Scamacca, al momento “bloccato” dal West Ham che chiede l’inserimento dell’obbligo di riscatto (la Roma è ferma al diritto). Morata resta un obiettivo, anche se ha uno stipendio pesante. Occhio a Mauro Icardi, molto più di una suggestione: il giocatore vuole tornare in Italia, e potrebbe essere il coniglio dal cilindro di Pinto. Più indietro Patson Daka, che dovrebbe giocare la coppa d’Africa come Ndicka e Aouar il prossimo gennaio.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Corriere della Sera / Il Messaggero / La Repubblica