Di Marzio: “La Roma non molla Frattesi, ma Renato Sanches è una possibile alternativa”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Secondo quanto riporta in questi minuti il noto esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, la Roma continua a lavorare sul mercato in vista della prossima stagione, e per il centrocampo c’è una nuova idea.

La prima idea, al momento, resta comunque Davide Frattesi: la Roma infatti non molla il centrocampista del Sassuolo, da sempre molto stimato a Trigoria.

In queste ore però si è ravvivato l’interesse anche per Renato Sanches. Il giocatore portoghese è la possibile alternativa per il centrocampo della Roma nel caso in cui non dovesse arrivare Davide Frattesi.

La Roma voleva il centrocampista portoghese già lo scorso anno, ma alla fine il classe 1997 è passato al PSG. Ora però il giocatore è in uscita dal club parigino e piace molto a Mourinho e Tiago Pinto.