Caciomercato Roma, Villar e Carles Perez verso il ritorno in Spagna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma prosegue il suo lavoro per il mercato di gennaio sia in entrata che in uscita. Il gm Tiago Pinto punta a sfoltire una rosa dai calciatori in esubero per poi puntellarla con acquisti mirati.

Tra i giocatori che potrebbero salutare Trigoria ci sono sia Carles Perez che Gonzalo Villar: stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport, l’ex Barcellona è richiesto dal Cadice.

Per l’esterno, 16 presenze in questa stagione tra Serie A e Conference League con due reti, sembra esserci meno spazio dopo il cambio di modulo di Mourinho, passato al 3-5-2 che mette Perez ancora più ai margini della squadra.

Su Villar invece c’è un ritorno di fiamma del Valencia: per l’ex Elche nessuna apparizione in campionato e 6 in Europa per un totale di 204 minuti giocati. Lo spagnolo sembra essersi persuaso a lasciare la Capitale.