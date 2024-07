Cafu: “Corri Roma, prendi Wesley del Corinthians: sarà la nostra prossima gioia”

NOTIZIE AS ROMA – Il consiglio arriva da Marcos Cafu, sei stagioni in giallorosso con 281 presenze e otto gol, prima di trasferirsi al Milan e chiudere la carriera nel 2008: “Roma, prendi Wesley dal Corinthians” dice il brasiliano intervistato dall’edizione odierna de Il Messaggero.

Cafu, sta seguendo Daniele De Rossi sulla panchina della Roma?

“Ogni volta che parlo di lui, ne parlo con gioia. Lo abbiamo visto crescere e ora è diventato un uomo ed è un allenatore. Ha grandi responsabilità perché non è facile fare l’allenatore in una piazza come Roma. Sta facendo davvero molto bene. Io non posso che dirgli “in bocca al lupo Mister De Rossi”.

Cosa serve sul mercato alla Roma?

“Bisogna sempre trovare i giocatori giusti, mai comprare tanto per comprare”.

C’è un giocatore che consiglie rebbe ai giallorossi tra i talenti che ci sono in Brasile?

“Io punto su Wesley del Corinthians. È un esterno sinistro bravissimo. Lui sarà la nostra prossima gioia. Ecco perché dico alla Roma di prenderlo. Senza dubbio, consiglio lui”.

Fonte: Il Messaggero

