CAGLIARI-ROMA 1-2, gli highlights: rivivi le emozioni del match (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – La Roma batte il Cagliari in rimonta grazie alle giocate del suo capitano, Lorenzo Pellegrini, che offre l’assist per il gol di Ibanez e poi batte Cragno con una perfetta punizione dal limite.

Poco prima sempre lo stesso sette giallorosso aveva colpito una clamorosa traversa dopo un assist di Karsdorp. Decisivo l’ingresso in campo di Felix, che scompagina la difesa sarda.

La Roma oggi ha pubblicato sul proprio canale Youtube un video con gli highlights di Cagliari-Roma, e noi ve li riproponiamo qui sotto per rivivere ancora una volta le emozioni della vittoria di ieri sera. Buona visione.