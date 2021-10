CAGLIARI-ROMA 1-2, i voti dei quotidiani: disastro Vina, Mkhitaryan dove sei? Pellegrini super, brillano Ibanez e Rui Patricio

NOTIZIE AS ROMA – La Roma non brilla ma passa con merito a Cagliari. Brillano Rui Patricio, Ibanez e soprattutto Pellegrini, migliore in campo con voti molto lusinghieri sui quotidiani.

Molto deludente Vina, che incassa diversi 4 in pagella, così come Mkhitaryan, in fase piuttosto negativa. Diversi 5 anche per Abraham, che sembra ancora un corpo estraneo alla squadra. Bene Felix all’esordio: per lui diversi 6,5 ma anche un sorprendente “sv” da parte de La Repubblica.

Questi i voti dei principali giornali oggi in edicola:

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina 5; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6,5, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Sacramento 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 4; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 4,5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy sv, Afena-Gyan sv, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 7, Vina 4; Cristante 7, Veretout 6; Zaniolo 7, Pellegrini 7, Mkhitaryan 4; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Afena-Gyan 6, Calafiori, 5Kumbulla. Allenatore: Sacramento.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (A. PUGLIESE)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 7, Vina5; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Sacramento 6.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 4; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6,5, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 7; Karsdorp 6,5, Mancini 6, Ibanez 7, Vina 4; Cristante 7, Veretout 5,5; Zaniolo 7, Pellegrini 8, Mkhitaryan 4; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 6, Afena-Gyan 6,5, Calafiori sv, Kumbulla sv. Allenatore: Sacramento 7.