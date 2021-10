Ceballos, Zakaria, Pedersen: il piano di Pinto per gennaio

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – “Mancano più di due mesi a gennaio, sappiamo quello che serve alla Roma“. Le parole rilasciate ieri da Tiago Pinto chiariscono ancora di più l’intenzione del club di regalare qualche rinforzo a Mourinho già dal prossimo gennaio.

Non saranno semplici “rattoppi”, ma acquisti su cui la Roma vuole costruire la squadra del prossimo anno. Il reparto più scoperto è quello in mezzo al campo: Villar e Diawara, due calciatori che avrebbero dovuto essere i primi cambi in mediana, sono fuori dai piani di Mou.

Se partiranno entrambi a gennaio, non è escluso che la Roma centri due rinforzi per il centrocampo. Il Valencia, scrive oggi il Corriere dello Sport, ha fatto un sondaggio per Villar e vorrebbe riprendere il giocatore sul quale non aveva creduto quando era giovanissimo. Oltre al Valencia sono interessati allo spagnolo anche Siviglia e Betis: la Roma chiede 15 milioni. Diawara ha mercato in Inghilterra, ma potrebbe rientrare anche nei piani del Milan, per completare il centrocampo.

Mourinho attende rinforzi: uno dei giocatori che piace al tecnico portoghese è Dani Ceballos. Il centrocampista spagnolo rimasto al Real Madrid dopo l’infortunio rimediato alle Olimpiadi di Tokyo, rischia di giocare poco nei Blancos di Carlo Ancelotti e la Roma potrebbe sfruttare questa occasione.

Manca poi il mediano con le caratteristiche che vuole Mourinho, uno forte fisicamente che verticalizza. Piace Denis Zakaria, centrocampista svizzero in scadenza con il Borussia Monchengladbach. Può arrivare già a gennaio per meno di 10 milioni.

Sulla invece l’obiettivo sembra essere il norvegese del Feyenoord Marcus Pedersen, bravo anche in fase offensiva. Classe 2000, Pedersen può giocare anche come difensore centrale. Si può prendere per una cifra bassa, intorno ai tre milioni.