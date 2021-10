La Roma c’è. Abraham delude, ma Mou scopre Felix

AS ROMA NEWS – Vittoria sporca quella di Cagliari, ma ugualmente importante. I tre punti strappati a fatica sul campo dei sardi tiene alte le ambizioni della Roma, che mette margine su Juventus e Fiorentina nella lotta al quarto posto, tenendo alle spalle l’insidiosa Atalanta.

Decisivo Lorenzo Pellegrini, giocatore sempre al centro delle critiche nonostante gol e assist. Ieri il capitano giallorosso si è poi liberato di un altro tabù, quello di non saper battere le punizioni. La sua esecuzione è stata perfetta, mandando la palla a togliere le ragnatele dall’incrocio. Chissà che questa magia non serva a sbloccarlo mentalmente anche per quanto riguarda i piazzati.

Ma la novità più importante della serata di ieri è stato l’impiego del giovanissimo Felix Afena-Gyan, il bomber ghanese che Mou si è portato in prima squadra dalla Primavera. Il centravanti è subentrato nella ripresa, nel momento più complicato del match, e il suo ingresso ha cambiato la partita. Da quel momento la difesa del Cagliari non è più riuscita ad arginare le offensive giallorosse, finendo per soccombere meritatamente.

Sorprendente la scelta del duo Sacramento-Mourinho, e cioè quella di mandare in campo il 18enne e non Shomurodov, l’altro attaccante pagato fiori di milioni dalla Roma. Probabilmente alla squadra serviva un giocatore diverso in quel momento, più imprevedibile e veloce, che potesse scombinare i piani della solida difesa cagliaritana.

In mezzo a tutto questo ci sono stati tanti altri elementi chiave della partita: la manovra lenta della Roma del primo tempo contro una difesa schierata, un film purtroppo già visto con Fonseca. L’errore abbastanza marchiano di Vina in occasione del fortunoso vantaggio del Cagliari, la prova deludente di alcuni giocatori chiave come Mkhitaryan ma soprattutto Abraham, da cui ci si aspetta molto di più.

La classifica comunque sorride, ma ora arriva il test decisivo: domenica sera arriva il Milan all’Olimpico. Per la Roma è il momento di infrangere l’ultimo tabù rimasto, quello di battere una big del nostro campionato. Per farlo dovrà avere risposte convincenti da tutti. Perchè senza i gol degli attaccanti è molto più complicato portarsi a casa le partite.

Giallorossi.net – A. Fiorini