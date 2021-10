MOURINHO: “Game over. Tre punti, buon cibo e un altro ragazzo lanciato” (FOTO)

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho, che oggi non era in panchina e per questo non parlerà alle tv, esulta dopo la vittoria sul campo del Cagliari.

L’allenatore portoghese ha assistito al match dalla tribuna e dopo il 2 a 1 contro i sardi ha condiviso una foto su Instagram che lo ritrae con del cibo e una cocacola.

Questa la didascalia: “Game over, tre punti.. buon cibo (non posso andare nello spogliatoio) e un altro ragazzo” taggando Felix Afena Gyan, il giovanissimo centravanti che oggi ha esordito in prima squadra.