CAGLIARI-ROMA 1-2: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma riesce a passare sul campo del Cagliari vincendo in rimonta: dopo il vantaggio di Pavoletti, i giallorossi si scuotono e ribaltano il match grazie alle reti di Ibanez e Pellegrini, anche oggi decisivo.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo questa sera allo stadio Unipol Domus e al tecnico portoghese Josè Mourinho:

Rui Patricio 7 – Sempre reattivo, fino all’ultimo, quando esce a valanga a spegnere le velleità dei sardi. Decisivo su Pavoletti.

Karsdorp 6,5 – Bella prestazione del terzino, che corre e crossa con efficacia. Sicuro in fase difensiva.

Mancini 6 – Concede poco spazio ai suoi avversari. Attento e concentrato, anche se è poco reattivo in occasione del gol dei sardi.

Ibanez 6,5 – Si addormenta anche lui in occasione della rete di Pavoletti, ma per il resto gioca una buona partita con chiusure sempre precise e puntuali.

Vina 5 – Il suo liscio a centro area in occasione del vantaggio del Cagliari è piuttosto grave. Fortunatamente il suo errore non sarà decisivo. Dal 57′ Felix 6,5 – Bravo questo giovanissimo attaccante, ma chi lo ha visto in Primavera lo sapeva già. Gioca senza paura, sfiora il gol appena entrato. Non è un caso se col suo ingresso in campo la partita cambia.

Cristante 6 – Si piazza in regia, e fa una partita sporca ma efficace.

Veretout 6 – Poca qualità, e oggi sarebbe servita come il pane. Ma porta a casa la sufficienza con abnegazione. Dall’90’ Kumbulla sv.

Zaniolo 6,5 – Uno dei pochi attaccanti a portare qualche pericolo dalle parti di Cragno. Dall’80’ Calafiori sv.

Pellegrini 7,5 – Assist e gol decisivo. Cosa altro chiedere a questo giocatore?

Mkhitaryan 5 – Gioca l’ennesima brutta partita. Resta nello spogliatoio all’intervallo. Dal 46′ El Shaarawy 6 – Si vede solo per una sforbiciata volante che termina a lato. Apprezzabile il lavoro di copertura.

Abraham 5,5 – Nel primo tempo non struscia una palla. Nella ripresa fa qualcosa in più aiutando la squadra sulle palle lunghe. Troppo poco.

JOSE’ MOURINHO 6,5 – Oggi contava vincere, e la Roma centra il suo obiettivo. Dopo un primo tempo deludente, la squadra si risveglia col gol di Pavoletti e comincia a macinare occasioni, meritando il sorpasso. Ora però serve battere una big. E domenica c’è il Milan…

Giallorossi.net – A. Fiorini