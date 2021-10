PAVOLETTI: “Stasera ho trovato un portiere veramente forte. Il rigore? Le piccole hanno sempre problemi, è una presa in giro…”

AS ROMA NOTIZIE – Leonardo Pavoletti, giocatore del Cagliari, ha parlato al termine della gara ai microfoni dei cronisti per commentare il match contro la Roma. Queste le sue parole a DAZN:

Hai avuto la grande occasione di testa, hai ancora negli occhi l’occasione per il 2-0?

“Sì, era il mio gol: di testa, attacco sul primo palo. Altre 9-10 volte è sempre gol invece ho trovato un portiere veramente forte, gli faccio i complimenti.

Dispiace perché con la squadra in emergenza e contro una squadra forte come la Roma avevamo fatto tutto perfettamente. Qualche episodio è girato contro, siamo qui a commentare una sconfitta che fa male ma ci sono tante cose buone”.

Mazzarri ha parlato di un rigore su di te?

“Arrivi ad un certo punto della partita dove la squadra più piccola ha dei problemi…non viene più fischiato il mezzo fallo a favore. Io corro davanti al difensore, mi scaraventa addosso ad un altro ed è fallo contro. Non abbiamo perso per questo, ma fa male. E’ una presa in giro”.