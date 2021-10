MAZZARRI: “Meritavamo di vincere più della Roma. Persa la partita per due calci piazzati, di cui uno inesistente. C’era un rigore netto per noi”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Walter Mazzarri, allenatore del Cagliari, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Unipol Domus contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei sardi ai microfoni di DAZN:

Con tante assenze ma anche tanto carattere e quell’occasione per andare sul 2-0…

Le occasioni per andare sul 2-0 ce ne sono state due clamorose, con una grande parata del portiere della Roma. Oggi ho visto una squadra che ha giocato come piace a me, contro questa Roma siamo stati praticamente perfetti, non meritavamo assolutamente di perdere, anzi se una delle due squadre meritava di vincere eravamo noi, proprio per le occasioni clamorose che abbiamo avuto prima di loro, anche la traversa del primo tempo.

Dispiace aver perso la partita su due piazzati, di cui uno non doveva essere dato, quindi il 2-1 non doveva esserci perché c’è stato un doppio fallo e poi c’era rigore su di noi. Il gol è stato un errore arbitrale e un rigore non ci è stato dato. Zaniolo si butta. Il rigore è abbastanza clamoroso, Mancini da esperto gli da una spinta e poi fa finta di cadere. Questo andava rivisto al var. Quando la squadra gioca così non mi va di perdere punti per gli errori. Il var dato che c’è vale per tutti, si guarda, lo fate vedere all’arbitro e probabilmente era 2-2.

Avevate preparato la partita anche sfruttando le fasce e l’avete fatto molto bene…

Ti ringrazio. Se vedete il Napoli, primo in classifica, Insigne fa quello che fa Joao Pedro. Si rubava palla e si aspettava, loro non hanno fatto quasi niente fino al pareggio, hanno avuto un paio di occasioni ma solo su piazzati e non su azione. Noi abbiamo avuto la palla gol nel primo tempo con la traversa, siamo stati più pericolosi.

Io sono orgoglioso dei giocatori, per la prima volta ho visto un’accenno di squadra di Mazzarri e questo mi fa piacere, questo mi interessava. Se dovessimo giocare sempre così non ci saranno problemi. Hanno fatto questa partita contro la Roma, con tante assenze e tanti ragazzi giovani, meritavamo il pareggio e mi da fastidio che non lo abbiamo avuto per errori arbitrali abbastanza evidenti.