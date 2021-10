PELLEGRINI: “Risposta alle cose brutte che ci hanno detto. Il gol? Mi dicono che non so battere le punizioni, sono in debito”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lorenzo Pellegrini parla a DAZN al termine di Cagliari-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa allo stadio Unipol Domus:

La reazione della squadra dopo il gol del Cagliari è un segnale importante…

“I tre punti hanno un peso importante, come tutte le partite. Non si era messa bene, nonostante avessimo fatto ottime cose secondo me. Nella ripresa abbiamo messo più intensità e si è visto”.

Qual è il reale valore del gruppo?

“Ce lo dirà il tempo e i risultati che otterremo, non siamo un gruppo ma una famiglia che punta a migliorarsi di più, questa è la risposta alle cose brutte che sono state dette in settimana, ci siamo rimboccati le maniche. Abbiamo giocato bene con il Napoli e oggi abbiamo vinto”.

Il gol?

“Sono ancora un pochino in debito. Tutti mi dicono che non so battere le punizioni, io continuo ad allenarmi e migliorarmi. Ed è quello che fa tutta la squadra, prima o poi riusciremo in quello che proviamo”.

LORENZO PELLEGRINI A ROMA TV+

Il gol di stasera può avere un sapore particolare?

Sì, ma per me il sapore particolare lo ha sempre il prossimo gol che farò, spero di continuare su questa scia come ho iniziato a inizio anno, è una cosa su cui mi sto impegnando tanto per migliorare sempre di più. Dal mio punto di vista è un buon inizio di stagione e dobbiamo ancora migliorarci.

Felix ha pressato tutti, ha alzato la squadra.

È entrato molto bene, gli ho fatto i complimenti prima dell’intervista come hai visto. Quando un ragazzo viene da su come lo ero io pochi anni fa e dà il 100% per la squadra, si impegna, lotta, corre, si comporta bene fuori dal campo, a noi piace tanto. Quando il mister vorrà sarà il benvoluto all’interno del gruppo.

Non perdiamo di vista la classifica, risultato importante.

Molto importante, assolutamente, purtroppo non si era messa bene, non per demerito nostro secondo me, sono episodi possono capitare in un match. Abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo migliorare solo nell’intensità, lo abbiamo fatto nel secondo tempo e si è visto il risultato.