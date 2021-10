CAGLIARI-ROMA: 1-2 (52′ Pavoletti, 71′ Ibanez, 78′ Pellegrini). Giallorossi in rimonta, vittoria pesante

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Turno infrasettimanale per il campionato di Serie A, con la Roma che questa sera è di scena alla Unipol Domus per affrontare il Cagliari in terra sarda.

La squadra di Mazzarri vive un momento nerissimo e stazionano a sorpresa all’ultimo posto in classifica. L’arrivo dell’allenatore toscano non sembra aver dato la scossa che ci si aspettava, e stasera proveranno a scuotersi proprio contro la Roma. I giallorossi però, dopo aver racimolato appena un punto in due partite, sono chiamati a vincere a ogni costo.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ – Finita! La Roma, dopo un brutto primo tempo, si sveglia nella ripresa, scossa dal vantaggio del Cagliari, e ribalta la partita con i gol di Ibanez e Pellegrini! Tre punti pesanti, giallorossi che restano al quarto posto.

90′ – Sei minuti di recupero.

90′ – CAMBIO ROMA: dentro Kumbulla, fuori Veretout.

89′ – Carboni dalla distanza: conclusione bloccata a terra da Rui Patricio.

87′ – Ammonito Bellanova.

85′ – Ora è il Cagliari che attacca alla ricerca del pareggio. La Roma deve essere attenta e bara a sfruttare le possibile ripartenze negli spazi che si apriranno.

83′ – Ammonito Calafiori, subito giallo per ujna trattenuta plateale.

82′ – CAMBIO CAGLIARI: dentro Keita Baldè, fuori Deiola.

80′ – Cambio Roma: dentro Calafiori, esce Zaniolo.

79′ – CAMBIO CAGLIARI: dentro Oliva, fuori Grassi.

78′ – GOOOOOOOOOOOOOOOOL!! PELLEGRINI!!! Magia su punizione, la mette sotto al sette! Non può nulla Cragno! Sorpasso Roma!

77′ – Ammonito Lykogiannis per un fallo al limite su Zaniolo.

74′ – La Roma continua ad attaccare alla ricerca del gol del sorpasso.

73′ – Ammonito Joao Pedro per un colpo al volto di Cristante.

71′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!! IBANEZ!! Cross dalla bandierina dalla destra, stacco di Ibanez che colpisce bene e indirizza sul palo, palla che stavolta però finisce in rete!

70′ – OCCASIONE CAGLIARI! Pavoletti di testa in tuffo anticipa Ibanez, miracolo di Rui Partricio!

69′ – OCCASIONE ROMA! Mancini a due passi dalla porta manda a lato dopo un angolo dalla destra! Ora la Roma sta collezionando palle gol su palle gol, ma senza riuscire a buttarla dentro!

67′ – TRAVERSA ROMA! Pellegrini in scivolata coglie il legno e poi sbatte a terra dopo un cross di Karsdorp!

63′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy serve Zaniolo che sul secondo palo batte di testa mandando la palla di un niente a lato!

61′ – OCCASIONE ROMA: Felix stoppa e calcia a centro area, palla deviata in angolo!

59′ – OCCASIONE CAGLIARI: Pavoletti tutto solo in area calcia malissimo graziando la Roma. Pessimo momento dei giallorossi, che ora traballano.

57′ – CAMBIO ROMA: dentro Felix, fuori Vina.

56′ – OCCASIONE ROMA: rovesciata volante di El Shaarawy che manda la palla di poco fuori!

52′ – GOL DEL CAGLIARI. Segna Pavoletti, una rete sporca dopo un cross in area ciccato da Vina di testa, Bellanova serve involontariamente l’attaccante dei sardi che a due passi da Rui Patricio batte il portiere giallorosso col piattone.

50′ – Avvio di secondo tempo che ricalca il primo: Cagliari tutto chiuso in attesa della ripartenza, Roma che prova a sfondare ma senza successo.

46′ – Si riparte. Cambio nella Roma: dentro El Shaarawy, fuori Mkhitaryan.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce un noiosissimo primo tempo: gara bloccata, l’unica emozione è stata la traversa colpita dal Cagliari in apertura di match. Poi il nulla. Deludente la prova della Roma, che non ha mai tirato in porta: il muro del Cagliari ha annullato Abraham e compagni.

45′ – Zaniolo ci prova dalla distanza, sinistro che termina a lato.

45′ – Due minuti di recupero.

38′ – Ammonito Zaniolo per un intervento falloso su Marin.

35′ – OCCASIONE ROMA! Vina riesce a sfondare a sinistra innescato da Zaniolo, cross a centro area su cui si fionda Cragno con i pugni, la palla rimbalza addosso a Abraham ed esce di un soffio!

34′ – Roma pericolosa con un cross di Karsdorp dalla destra sul secondo palo, stacca Abraham che di testa batte verso la porta ma la palla viene deviata in angolo.

30′ – Brutta partita fino a questo momento, con la Roma che non è ancora riuscita a tirare in porta. Il Cagliari, come previsto, ha messo il pullman davanti alla porta.

20′ – Partita bloccata, con la Roma che fatica a trovare spazi nel muro alzato dal Cagliari.

15′ – Roma pericolosa su angolo: cross di Pellegrini sul primo palo, colpo di testa di Cristante che però manda di poco sopra la traversa.

10′ – La Roma fa la partita ma il Cagliari è tutto compatto dietro, pronto a ripartire.

8′ – TRAVERSA CAGLIARI! Bellanova servito da Mari scappa via a destra, entra in area e fa partire un gran destro che sbatte sul legno! Si salva la Roma!

2′ – Subito Roma con Pellegrini, conclusione dal limite, palla a lato non di molto.

0′ – Fischio dell’arbitro, si comincia!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLA UNIPOL DOMUS

Ore 19:45 – La Roma annuncia il suo schieramento titolare, confermato l’11 che ha giocato domenica contro il Napoli: a centrocampo c’è Cristante nonostante la diffida, in attacco confermati Mkhitaryan e Abraham.

Ore 19:40 – Questa la formazione ufficiale del Cagliari: Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis, João Pedro, Pavoletti.

Ore 19:18 – Ecco la formazione ufficiale della Roma appena annunciata da Sky Sport con cui Mourinho affronterà il Cagliari: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Ore 18:45 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra Cagliari, terreno di gioco che appare in buone condizioni. Tra poco le formazioni ufficiali in anteprima.

CAGLIARI-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Lykogiannis, João Pedro, Pavoletti. All.: Mazzarri.

A disp.: Radunovic, Aresti, Altare, Pereiro, Delpupo, Farias, Oliva, Obert, Keita Baldè.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho (squalificato, in panchina Joao Sacramento).

A disp.: Fuzato, Calafiori, Tripi, Kumbulla, Bove, Darboe, Perez, Volpato, Zalewski, Shomurodov, El Shaarawy, Felix.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce.

GUARDALINEE: Ranghetti e Palermo.

IV UOMO: Baroni.

VAR: Giacomelli.

AVAR: Liberti.

Giallorossi.net – A. Fiorini