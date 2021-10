“ON AIR!” – PIACENTINI: “Da Pellegrini dichiarazioni sgradevoli”, CORSI: “Basta prendersela coi tifosi, abbiamo il diritto di criticare”, CATALANI: “Felix? Basito dall’esclusione di Shomurodov”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Luca Fallica (Roma Radio): “Tre punti molto sofferti ieri sera. Pensavo sarebbe stata meno difficile di così, e invece il Cagliari ha fatto una partita gagliarda, Mazzarri si esalta in certe situazioni. Era stata una partita bloccata, noi non riuscivamo a trovare varchi, anche perchè c’era un attaccante solo. Dopo il gol di Pavoletti è venuta fuori la Roma, abbiamo segnato su due palle inattive ma prima avevamo sfiorato più volte il gol. Felix ha cambiato completamente la partita, la Roma dopo il suo ingresso ha cambiato completamente volto. Nonostante la Roma si fosse molto sbilanciata, crea molto di più e vince la partita. A me sinceramente del perchè l’allenatore non ha messo Shomurodov non me ne frega proprio niente… La Roma ha vinto, e questo conta. Felix ha dato profondità con scatti ripetuti mettendo in difficoltà i difensori avversari, e Abraham era molto più libero di giocare, gli esterni funzionavano ed eccolo lì che vinciamo la partita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Che la Roma abbia vinto meritatamente non c’è nessun dubbio, poteva anche segnare più gol. Ma abbiamo visto di meglio. E devo dire che la partita la decide tutta la Roma, anche se Pellegrini fa assist e gol di una bellezza rara. Pellegrini ancora non è De Rossi o Totti, e non parlo dei piedi ma della testa. Lui dice che la vittoria di ieri è la risposta a tutte le critiche. De Rossi lo avrebbe detto dopo una vittoria con Inter, Milan o Juve. Ma parlare sempre di detrattori…un tifoso della Roma che ha criticato dopo i sei gol di Bodo o dopo la sconfitta di Verona o nel derby si dovrebbe sentire offeso da quanto detto ieri da Pellegrini. Io sono stato un detrattore? Sì, perchè avete fatto ridere… I detrattori non sono i tifosi della Roma: ma avremo il diritto di dire che avete fatto schifo quando prendete sei gol? Altrimenti passate direttamente a casa nostra e vi diamo i soldi, ci facciamo un selfie, e il tifo finisce lì, non c’è più… Felix? Tutto bello, ma Shomurodov? Siccome abbiamo detto che Shomurodov è un fenomeno, e poi gioca Felix, per me è una stra-bocciatura a sto Shomurodov, che non ha ancora segnato un gol…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Sforzandoci a dare un giudizio intermedio solo dopo Venezia-Roma, e cioè un terzo esatto di campionato. Inizia comunque a essere molto interessante la classifica. La Roma dimostra di poter essere lì, a ridosso del quarto posto, o dentro come è al momento… La Juventus ieri perde col Sassuolo e dimostra quanto questo sia un campionato molto complicato… Aspettando Roma-Milan e Venezia-Roma mi interessa poco chi abbiamo incontrato o se a queste squadre mancavano dei titolari. Se mai la Roma dovesse arrivare tra le prime quattro per assenza di contendenti me ne fregherebbe il giusto. Sappiamo quanto sia importante tornare in Champions, come ci arrivo ci arrivo…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Se togliamo i due punti alla Juventus dati dall’arbitro, ora avrebbe un punto in più del Bologna e uno un meno del Sassuolo! La Juve di Allegri…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ho visto ancora un Mkhitaryan in grande difficoltà, così come Vina. Ma della partita di ieri mi prendo i tre punti, e il fatto che la Roma resti al quarto posto, in linea con gli obiettivi stagionali. Siamo alla decima di campionato, quindi il test è attendibile. E il fatto che tu abbia l’Inter a due punti e la Juve a meno quattro, è indicativo e mi prendo pure questo. Spero che la Roma riesca ad arrivare a gennaio in questo modo, dopodiché però mi aspetto che la dirigenza intervenga sul mercato per allungare la rosa. L’ingresso di Felix mi ha sorpreso molto, cerchiamo di capire cosa c’è dietro a questa scelta. Shomurodov c’era, ma non è entrato… Le parole di Pellegrini a fine partita però non mi sono piaciute, le cose brutte le hanno fatte loro prendendo sei gol in Norvegia…Se ti vuoi togliere un sasso dalla scarpa non lo devi fare quando batti il Cagliari, ma a fine stagione quando alzi un trofeo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Io sono di quelli che bada al sodo, servivano tanto i tre punti dopo gli ultimi risultati. Io però vedo una Roma che quando deve prendere l’iniziativa, fa molta fatica anche contro una squadra penosa come il Cagliari. Se ripenso a ieri, dopo il gol del Cagliari, non vedevo nient’altro che i tre punti, servivano tanto… Felix? Penso che sia entrato lui e non Shomurodov perchè a Mourinho serviva un altro tipo di attaccante, uno mobile, rapido, e lui è entrato in campo con grande personalità. Il suo ingresso in campo è un altro segnale… Pellegrini? Anche a me non sono piaciute le sue dichiarazioni, ma l’importante è che abbia fatto quel gol, del resto chissene importa…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Al gol del Cagliari ho pensato che era la solita storia di un libro letto mille volte. Abbiamo giocato un bruttissimo primo tempo, Roma lentissima, che giocava solo su Zaniolo, con Mkhitaryan e Veretout impalpabili e Abraham che non sembra in un momento eccezionale. Poi al gol di Pavoletti la squadra si è accorta che non poteva perdere contro un Cagliari senza 5-6 titolari, hanno fatto la partita e se la sono portata a cara grazie a una grande punizione di Pellegrini… Ibanez e Mancini hanno bisogno di copertura, Vina purtroppo è facilmente scavalcabile, non è un fenomeno, non è Spinazzola… Grande prova di Felix? Una rondine non fa primavera. Per me è la prima volta che lo vedo, io fino a ieri non conoscevo l’esistenza di questo ragazzino, non seguo la Primavera… Lui ha dato vitalità, ma la partita è cambiata perchè ha riportato l’asse della squadra in avanti… Rimango basito che spendi 20 milioni per Shomurodov, e poi butti dentro un ragazzino di 18 anni. Chiunque avrebbe messo un giocatore fatto come Shomurodov…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Per la Roma era fondamentale portarsi a casa i tre punti, e così è stato. Partita complicatissima, tutta l’adrenalina messa in campo col Napoli ti è venuta meno, e ti è andata bene. In queste situazione devi solo prenderti tre punti e voltare pagina. Ora però hai solo tre giorni di tempo per ricaricare le batterie…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La partita della Roma è stata completamente diversa da quella della Lazio, ma l’importante era vincere. Possiamo pure farla passare come grande prova di carattere, ma eri sotto contro l’ultima in classifica a cui mancavano cinque titolari, e che titolari, che sull’uno a zero s’è divorata il raddoppio… Diciamo che alla Roma è andata molto bene, poi hanno giocato con carattere, ma ieri la differenza tecnica era esagerata ma in campo non si è vista… Il Cagliari ha giocato una bella partita, la Roma poi l’ha ribaltata grazie a Pellegrini, che è sempre più al centro della Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Della Roma ho visto solo gli highlights, ma ho sentito molti tifosi della Roma scontenti, che la squadra ha giocato male e ha vinto per due calci piazzati. Se il tifoso non è contento di una vittoria, c’è qualcosa che non funziona. Ma in certi momenti della stagione, e il Milan ce lo insegna, era importante vincere. E la Roma ha vinto..”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La Roma ha sofferto più della Lazio ieri, ma alla fine l’ha ribaltata. Quell’episodio finale di Pavoletti però sfugge a qualsiasi tipo di riflessione…non ci sarà nessuna riflessione su quello che è successo lì, come a Empoli…”

