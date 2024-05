Calafiori, Frattesi e Scamacca: ora la Roma rimpiange il suo vivaio

AS ROMA NOTIZIE – Un difensore eclettico (Calafiori), un centrocampista con grandi tempi di inserimento e fiuto del gol (Frattesi), un centravanti che ha la potenza di Lukaku con sei anni in meno sulla carta d’identità (Scamacca).

La Roma guarda con rimpianto alla crescita esponenziale di tre prodotti del suo vivaio. E si morde le mani per averli lasciati andare, in alcuni casi, un po’ troppo facilmente.

Per Calafiori, ieri assoluto protagonista nel 3 a 3 del Bologna contro la Juventus, il club capitolino ha guadagnato 2,6 milioni dal Basilea, per Frattesi appena 5 milioni dal Sassuolo (ma in realtà furono scontati dal prezzo per l’acquisto di Defrel), mentre Scamacca decise di firmare a 16 anni per il PSV Eindhoven, facendo infuriare Bruno Conti, che puntava su di lui nel settore giovanile.

Con loro De Rossi avrebbe risolto già una grande fetta dei suoi problemi e disporrebbe di una squadra già completa. Non a caso l’allenatore li ha citati parlando dei progetti futuri del club: “Non si potrà fare una squadra di soli diciottenni perché non avrò così tanto tempo a disposizione. L’idea, però, è fare una squadra che magari si godranno i due prossimi allenatori, con giocatori che a giugno sono forti e fra tre anni saranno fortissimi. Cercheremo di valorizzare quelli che abbiamo e di stare attenti al settore giovanile. Aver perso Frattesi e Calafiori non mi va giù”.

Fonte: Corriere della Sera

