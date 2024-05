Ghisolfi prepara la rivoluzione. Spifferi dalla Francia: “Ama imporre i giocatori all’allenatore”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Rivoluzione. E’ ancora una volta questa la parola chiave in casa Roma in vista del prossimo mercato estivo che verrà operato da Florent Ghisolfi.

I Friedkin sono rimasti stregati dalle sue capacità manageriali ma anche dalla forte personalità e dalla sua estrema riservatezza. Tutte doti che vengono particolarmente apprezzate dai texani.

Ghisolfi avrà il compito di dare una grossa sistemata alla rosa romanista: in partenza tanti giocatori, alcuni in scadenza di contratto (Rui Patricio, Spinazzola), altri di rientro dal prestito (Kristensen, Hujsen, Renato Sanches, Azmoun, Lukaku), altri perchè non rientrano nel progetto della Roma (i vari Solbakken, Shomurodov, Belotti…).

In entrata si punterà a giocatori dinamici, abili nell’uno contro uno: si guarda sia in Francia (Diakitè, Zhegrova e Banza del Lille) che in Spagna (Omorodion è il nome caldo per l’attacco). A centrocampo occhio a Nandez del Cagliari, in scadenza di contratto.

C’è grande curiosità su come Ghisolfi sceglierà di allestire la rosa giallorossa: De Rossi vorrà avere voce in capitolo, e sarà molto importante che i due trovino la giusta sintonia. Perché qualche spiffero dalla Francia è già arrivato, e racconta di un dirigente che vuole imporre i calciatori al tecnico di turno.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport

