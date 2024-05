Dybala, prima la Roma: Scaloni lo lascia a casa, lui progetta il terzo anno in giallorosso

AS ROMA NEWS – La Roma è la priorità. Paulo Dybala vuole restare a Trigoria, e sta già progettando la sua terza stagione in giallorosso. A scriverlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Ieri per la Joya è arrivata una doccia fredda inaspettata: il ct Scaloni ha deciso di non inserirlo tra i pre-convocati della Copa America che si giocherà questa estate. Una notizia che ha colto tutti di sorpresa in Argentina. E che ovviamente non avrà fatto piacere all’attaccante giallorosso.

Dybala ha così scelto di rilanciare tutto sulla Roma. Perché la volontà del numero 21 è quella di restare in giallorosso anche la prossima stagione, consapevole della sua importanza per lo spogliatoio ma anche per De Rossi. Nella “rivoluzione” tecnica che porterà a tanti cambiamenti nella rosa, l’argentino resterà uno dei punti di riferimento per qualità e leadership.

Paulo a Roma sta bene: è apprezzato da giocatori, dirigenti, tecnico e tifosi. E ora vuole aiutare la squadra a tornare competitiva per i primi posti in classifica e ad agguantare finalmente la qualificazione in Champions.

La clausola da 12 milioni valida fino alla fine di luglio non spaventa la Roma, né l’argentino ha intenzione di attivarla. Nel corso dell’estate le parti si parleranno per decidere come continuare, quindi se con il contratto attuale (che vede un’opzione di rinnovo di un anno in caso di raggiungimento la prossima stagione del 50% delle presenze) o con uno nuovo da ridiscutere.

Fonte: Corriere dello Sport

